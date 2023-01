Caminhão carregado de cerveja tomba na BR 116 e carga foi saqueada

No final da tarde de ontem (28), uma carreta que estava carregada de cerveja e refrigerante acabou tombando na BR 116, bem próximo a cidade de Jequié. A polícia rodoviária federal quando chegou ao local, centenas de pessoas já estavam saqueando toda a carga. O motorista do veículo não se feriu. Segundo informações, a carga do veículo envolvido no acidente não foi liberada pela empresa responsável. O trânsito ficou totalmente interditado por algumas horas, até o veículo ser retirado do local do acidente.

