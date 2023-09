Caminhão carregado de combustível tombou as margens da BA-120

Um caminhão carregado de combustíveis tombou nas margens da BA-120, trecho entre o distrito de Algodão e a cidade de Ibirataia, próximo do lixão do município. O acidente ocorreu na tarde de ontem quinta-feira (14). No veículo viajavam o motorista e um ajudante. Ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros já foi acionado para tomar as medidas de segurança neste caso. De acordo com a PRE, não houve vazamento de combustíveis e o material será transferido para outro veículo.

Segundo informou ao GIRO um morador de Ipiaú que passou no local do acidente, o combustível transportado no caminhão seria para abastecer um posto em Ipiaú. A causa do acidente não foi informada. Informações e Foto: SITE Giro Ipiaú

