Caminhão carregado de móveis pega fogo na BR 330 e motorista sai ileso

No início da manhã de hoje (14), um caminhão que estava carregado de móveis e que seriam entregues na região, acabou pegando fogo na BR 330. Segundo informações do SITE GIRO IPIAÚ, o motorista do veículo percebeu uma fagulha e que as chamas se espelharam rapidamente. O veículo e a carga ficaram totalmente queimados. Ninguém ficou ferido no incidente.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários