Caminhão da coleta de lixo quebra, descarrega lixo na estrada que liga Loteamento Sol Nascente a Cidade Nova e moradores reclamam

A redação do Jequié Urgente recebeu fotografias e relatos de motoristas que passam pela principal via que liga o Loteamento Sol Nascente ao Bairro da Cidade Nova, onde mostra um amontoado de lixo no local que impede a passagem de veículos. Segundo informações de moradores, um caminhão que faz a coleta de lixo, quebrou e foi preciso descarregá-lo para retirar o veículo com o auxílio de um guincho. Os funcionários da empresa, se prontificaram em retirar o resíduo, mas, até a manhã desta quinta-feira (30), o lixo não teria sido retirado. Os moradores reclamam que além de obstruir a via, o fedor esta grande na localidade.

