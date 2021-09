Caminhão de empresa Jequieense se envolve em acidente na BR 116 no estado do Ceará

Na manhã de ontem (24), o caminhão de uma empresa de Jequié se envolveu em um acidente na BR 116 no Ceará. Segundo informações, o caminhão causador do acidente foi uma Mercedes Benz 1620. O motorista teria cochilado ao volante e invadido a pista contraria. Ao perceber, o motorista da empresa de Jequié, teria desviado e evitado a colisão frontal. O Jequieense, saiu ileso, já o motorista do outro veículo foi socorrido com ferimentos.

