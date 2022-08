Caminhão derruba fios e motorista do veículo recebe descarga elétrica em Jequié

No início da tarde de ontem (29), um caminhão que passava pela rua Larangeiras, KM 03, derrubou alguns fios de energia elétrica e quase derrubou o poste. Segundo informações, o motorista do veículo ao tentar sair de dentro do mesmo acabou levando uma descarga elétrica e ficou desacordado por algum tempo. Até o fechamento desta matéria, não foi informado o estado de saúde do trabalhador. É recorrente caminhões derrubarem fios na cidade de Jequié. Todos os caminhões, tem altura padrão e fiscalizados pelo INMETRO, já os fios na cidade, não seguem um padrão de altura.

