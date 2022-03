Caminhão despenca de ponte depois de acidente na BR 116. População saqueou a carga

Um homem ficou ferido após uma colisão frontal entre dois caminhões em um trecho da BR-116 de Cândido Sales, no Sudoeste baiano, na manhã de ontem (22). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Vitória da Conquista, o acidente ocorreu por volta das 10h na altura do km 909 em uma ponte. Um dos caminhões despencou da ponte após uma colisão frontal. A suspeita é que um dos veículos fez uma ultrapassagem proibida, o que acabou gerando a batida. Até as 11h45 desta terça, agentes do Salvar e da ViaBahia tentavam retirar o condutor das ferragens do caminhão que caiu da ponte. O homem estava com vida. Por conta do acidente, o trecho ficou totalmente interditado. Após a batida, parte da carga de um dos veículos caiu na pista. Houve também derramamento de óleo.

SIGA NOSSO CANAL NO YOU TUBE

Comentários no Facebook:

Comentários