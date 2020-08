Caminhão e veículo de passeio colidem na BA-650

Um acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão foi registrado na manhã dessa sexta-feira (14), na BA-650, trecho que liga Ipiaú à Ibirataia. De acordo com as informações apuradas no local pelo GIRO, o automóvel modelo Celta seguia sentido Ipiaú, quando o condutor perdeu o controle da direção do veículo, rodou na pista e colidiu com o caminhão, que trafegava no sentido contrário.

O carro de passeio acabou saindo da pista e foi parar às margens da rodovia. Ninguém ficou ferido. A colisão ocorreu nas proximidades da entrada do vilarejo de Tesourinhas. Chovia no momento do acidente. Uma guarnição da Polícia Rodoviária Estadual esteve no local e registrou a ocorrência. Informações e Foto: Giro Ipiaú

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários