Caminhão roubado há sete anos é recuperado pela PRF na BR 116

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na manhã deste sábado (14), em Feira de Santana (BA), um caminhão VW/15.180 EURO que havia sido roubado no ano de 2013, na cidade do Rio de Janeiro. Motorista foi preso.

Por volta das 08h00, equipe da PRF fiscalizava em frente a unidade operacional (Km 429 – BR 116), quando foi dada ordem de parada ao caminhão, conduzido por um homem de 61 anos.

Inicialmente, foram solicitados os documentos do veículo e do motorista, foi quando os PRFs decidiram aprofundar a verificação no caminhão.

Durante a fiscalização no veículo, foram encontradas indícios de adulterações nos elementos identificadores. O caminhão, originalmente emplacado em Duque de Caxias (BA), foi roubado em agosto de 2013 e circulava clonado, com placas de outro caminhão de mesmas características, registrado em Feira de Santana (BA), modalidade utilizada para não levantar suspeitas e tentar ludibriar fiscalizações da polícia.

O veículo apreendido e o motorista foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil, para lavratura do flagrante pelos crimes de receptação (art. 180) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311), ambos do Código Penal.

A PRF orienta que, na pesquisa ou ato da compra, o novo proprietário sempre desconfie de anúncios tentadores, leve-o a um mecânico de confiança e confronte as informações do documento com os elementos identificadores no veículo. Informações: PRF

