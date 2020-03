Caminhão roubado no Maranhão é recuperado pela PRF

Policiais rodoviários federais recuperaram um caminhão roubado em maio de 2017. A ação foi registrada por volta da 23h30, no KM 170 da BR 110, trecho do município baiano de Ribeira do Pombal.

Ao fiscalizar o veículo, modelo Scania/R440 A6x4, os agentes federais verificaram que os elementos identificadores do automóvel estavam adulterados. Posteriormente, constataram se tratar de um veículo roubado, o qual transitava com placas adulteradas de um outro semelhante na tentativa de burlar as fiscalizações.

O caminhão original possuí registro de roubo no município de Imperatriz (MA). O semirreboque também apresentava indícios de adulteração no chassi. Condutor e veículos foram encaminhados para delegacia de polícia judiciária local para adoção das providências cabíveis. Foto: PRF

