Caminhão roubado no Rio de Janeiro é recuperado pela PRF em Jequié

Um caminhão VW/24.280 de propriedade da prefeitura municipal de Itaboraí (RJ) roubado em fevereiro 2019, foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã deste domingo (03), em Jequié, no Sudoeste da Bahia. Um homem foi preso.

Abordado pelos policiais no Km 677 da BR 116 o veículo era conduzido por um homem de 48 anos.

Durante a fiscalização no veículo, foram encontradas indícios de adulterações nos elementos identificadores, o que levou a equipe a aprofundar a verificação no caminhão. Com técnicas de análise criminal em fraude veicular, os PRFs constataram que o veículo havia sido clonado.

Após consulta ao sistema de dados, os agentes descobriram se tratar na realidade de um veículo roubado em fevereiro/2019 no estado do Rio de Janeiro. Para não levantar suspeitas e ‘burlar’ fiscalizações, as placas originais foram trocadas por outras de um caminhão com características semelhantes.

O veículo apreendido e o motorista que é natural de São Paulo (SP) foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil local. Informações e Foto: PRF

Siga no Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários