Caminhões que circulam pelo centro de Jequié quebram fiação e causa transtorno

Não é de hoje que flagramos no centro da cidade de Jequié, vários caminhoneiros passando pela cidade. Muitos deles são “obrigados”, a passar pela cidade, pois o anel viário está quase que intransitável, devido a grande quantidade de buracos. na tarde de ontem (10), uma carreta passou pela Avenida João Goulart, e acabou tendo que parar algumas vezes para evitar que a fiação fosse quebrada, E com isso o trânsito ficou complicado no local. Não temos como afirmar o que está fora do padrão, se a altura da fiação em alguns pontos do centro da cidade, ou se algumas cargas estão com altura fora do limite permitido, o que podemos afirmar, é que sempre que ocorre esse problema, causa lentidão no trânsito.

