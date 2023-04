Caminhoneiro apresenta AET falsa e acaba detido na BR 116 em Jequié

Policiais rodoviários federais flagraram uma carreta atrelada a três semirreboques trafegando na rodovia de forma irregular. A ação foi registrada em frente ao posto da PRF (Km 677 da BR 116), trecho do município baiano de Jequié.

Durante operação de fiscalização, os policiais abordaram a carreta DAF/FTT 480, emplacada em Belo Horizonte (MG). Durante os procedimentos de vistoria, os PRFs constataram que a combinação veicular não possuía a documentação de autorização (AET) válida.

O motorista de 43 anos que reside em Alagoinhas (BA) apresentou aos policiais um AET com indícios de falsificação, caracterizando o uso de documento falso.

Configurado o crime do art. 297 (Falsificação de documento público) do Código Penal, o motorista foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. Já a carga e o veículo ficaram retidos no posto da PRF até que seja regularizada a autorização para o transporte.

Uma das áreas de atuação da PRF é a fiscalização dos veículos de transporte de cargas superdimensionadas, excedentes e execução dos serviços de escolta, com foco a coibir condutas irregulares na execução desse tipo de transporte e possíveis ilícitos criminais, contribuindo assim para a fluidez do trânsito, conservação do pavimento asfáltico da rodovia e segurança dos usuários nas rodovias federais. Informações e Foto: PRF

Comentários no Facebook:

Comentários