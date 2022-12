Caminhoneiro é assaltado e leva facada na Cidade Nova em Jequié

Na noite de ontem (18), por volta das 20Hs, a polícia militar e uma unidade do SAMU foram até a Cidade Nova. Chegando ao local, um caminhoneiro estava com um ferimento a faca e relatou aos policiais, que elementos armados o assaltaram e roubaram a quantia de 250 reais. O caminhoneiro foi levado até a emergência do Hospital Prado Valadares, onde foi medicado e ficou em observação. O barro da Cidade Nova, as margens da BR 116, é um local que leva medo para motoristas, principalmente caminhoneiros. Tem empresas que proíbem que seus funcionários parem na cidade de Jequié, por causa da insegurança.

Comentários no Facebook:

Comentários