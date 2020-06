Caminhoneiro é preso pela PRF por falsidade ideológica e uso de documento falso na BR 116 em Jequié

Uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa foi apreendida pela PRF na noite de ontem (24). O documento ilícito foi encontrado com um homem de 30 anos, o qual se identificou com o nome de outra pessoa, configurando também o crime de falsidade ideológica.

A ação foi registrada por volta das 22h40, durante fiscalização da Operação Tamoio II realizada no km 677 da BR 116, trecho do município baiano de Jequié. Ao abordar um caminhão, modelo VW/24.250, os PRFs iniciaram a verificação na documentação pessoal do condutor, momento em que o homem apresentou uma CNH com claros indícios de inautenticidade.

Posteriormente, com a busca minuciosa feita na cabine do veículo os policias encontraram documentos que comprovaram a verdadeira identidade do motorista.

Questionado pelos agentes federais, ele confessou o ilícito, informando ter recebido a habilitação há cerca de um ano com um suposto primo, não tendo pago valor algum pelo documento.

Diante dos fatos o homem foi preso e encaminhado à delegacia de polícia judiciária local onde serão adotadas as medidas cabíveis. Informações e Foto: PRF

