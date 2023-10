Caminhoneiro flagrado pela PRF com latas de cerveja e litro de cachaça na BR 116 em Jequié

A Polícia Rodoviária Federal prendeu na tarde de hoje (02) o condutor de uma carreta alcoolizado. A ação foi registrada por volta das 14h30, na BR 116, trecho do município baiano de Jequié.

De acordo com a equipe que participou da ocorrência, alguns usuários entraram em contato com o posto da PRF informando que o motorista de uma carreta de cor cinza, estaria trafegando de forma imprudente gerando perigo de acidentes.

Os policiais diligenciaram e conseguiram abordar o caminhão na altura do quilômetro 677 da rodovia. Ao se aproximarem para a abordagem, a equipe notou que o motorista apresentava sinais claros de embriaguez como odor etílico e ideias desconexas.

Dentro da cabine do caminhão foi encontrado um cooler lotado de latas de cerveja e também uma garrafa de cachaça foi achada.

O homem que reside na cidade paulista de Sorocaba foi submetido ao teste do “bafômetro” e foi constatada a embriaguez ao volante. O aparelho acusou uma concentração de 0,47 mg/l de álcool, o que é considerando crime pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Ele foi preso e autuado em flagrante pelo crime de conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Além de detenção por crime de trânsito, a multa por alcoolemia custa R$ 2.934,70, de natureza gravíssima, gera sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O valor da multa é duplicado em caso de reincidência. Ademais, ocorre a penalidade administrativa que suspende ou proíbe o motorista de obter a habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor por um período de 12 meses.

A PRF segue com sua missão de proteger vidas, empenhando-se no combate à embriaguez ao volante com ações educativas e uma fiscalização eficiente. Dirigir sob o efeito do álcool reduz a capacidade de reação do motorista, colocando em risco a segurança de todos os usuários das rodovias. É preciso que toda a sociedade se conscientize de que beber e dirigir são atividades incompatíveis.

