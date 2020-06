Caminhoneiro fura bloqueio policial na BR 116 em Jequié, causa acidente e é preso pela PRF; Assista ao Vídeo

A Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização preventiva, na noite deste domingo (07), no km 752 da BR 116, trecho do sudoeste baiano, quando flagrou o condutor de um caminhão VW/24.280, forçar uma ultrapassagem proibida em local perigoso e em alta velocidade.

O caminhoneiro desobedeceu a ordem de parada e transitou em velocidade incompatível com as vias, fazendo zigue-zague e na eminência de causar algum acidente, colocando em risco a segurança dos usuários, da equipe PRF e do próprio motorista.

Durante o acompanhamento tático que se prolongou por mais de cem quilômetros, o condutor transitou em alta velocidade, sem observar as normas gerias de circulação e conduta prudente no trânsito, bem como desrespeitou às sinalizações dos trechos durante a fuga.

Foram várias tentativas de fazer o caminhoneiro parar, porém, ao tentar aproximação com o caminhão, o motorista ‘jogava’ o veículo em direção a viatura.

A equipe seguiu em acompanhamento tático e solicitou auxílio policial. Foi montado um bloqueio no perímetro urbano de Manoel Vitorino, contudo, mais uma vez o comando de parada foi desrespeitado e o motorista seguiu dirigindo de forma descontrolada na rodovia.

Já no Km 638, o caminhoneiro provocou o primeiro acidente, uma colisão lateral com um veículo que vinha em sentido contrário. Uma equipe da PRF permaneceu no local para atendimento ao usuário.

Outro bloqueio policial foi realizado em frente a unidade da PRF em Jequié, porém, sem êxito. O caminhoneiro invadiu um terceiro bloqueio no perímetro urbano da cidade e seguiu, de forma perigosa na pista.

Na Serra do Mutum, trecho crítico de acidentabilidade, o motorista envolveu-se em uma segunda colisão, quando perdeu o controle do veículo e finalmente parou. Ainda tentou fugir a pé, mas foi alcançado e detido pelos agentes federais.

Em conversa com os motoristas que transitavam no trecho, eles relataram que o condutor do caminhão estava dirigindo de forma perigosa desde o quilômetro 810 da BR 116, e para evitar acidentes os usuários tinham que desviar para o acostamento e frear bruscamente.

O infrator, um homem de 38 anos, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Jaguaquara (BA), para os procedimentos cabíveis. Informações e Vídeo: PRF

