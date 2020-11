Caminhoneiro pode ter tirado a própria vida na BR 116 próximo a Jequié

Um caminhoneiro de apenas 27 anos, foi encontrado morto no final da tarde de hoje (03), na BR 116 próximo a entrada de Lafaiete Coutinho. Segundo informações, Cristian Alexandre viajava em uma carreta, e aconteceu um acidente e o seu veículo acabou tombando as margens da BR 116. Ao chegar ao local do acidente, policiais encontraram o caminhoneiro já sem vida e com pulsos cortados. O IML foi acionado e removeu o corpo do jovem para o IML de Jequié, onde vai ser feita a necropsia e apontar a causa da morte.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários