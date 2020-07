Caminhoneiros ganham quentinhas em Barreiras Sanitárias na cidade de Maracás

Em Maracás, as barreiras sanitárias, que funcionam na entrada da cidade, via BA-250, na saída, via BA-026, que liga Maracás a Anagé e na saída para Planaltino passaram a funcionar 24h desde o dia (19) de junho, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde.

Ainda segundo a Secretaria, nas barreiras, aos caminhoneiros que chegam à cidade para abastecer o comércio com produtos essenciais são oferecidos lanches e quentinhas, uma forma de acolher os motoristas que estão longe de seus familiares. As equipes que atuam nas barreiras também estão aferindo a temperatura e orientando as pessoas sobre as medidas de enfrentamento ao coronavírus adotadas pela Prefeitura.

No último boletim epidemiológico, de quarta-feira (15), o número de casos confirmados em Maracás chegou a 95. Destes, 45 são considerados recuperados pela Secretaria de Saúde.

Em novo decreto, publicado nesta quinta-feira, o prefeito Soya Novaes determinou a redução do horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais não essenciais, que fecham as portas às 12h, cuja medida é válida até o dia (30) de julho. Bares e academias permanecem fechados. Informações e Foto: Blog Marcos frahm

