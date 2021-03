Caminhoneiros voltam a falar em greve após aumento de combustível hoje (02).

Os grupos de caminhoneiros que articularam uma tentativa de greve no início de fevereiro deste ano, voltaram a cogitar paralisar as atividades após a Petrobras anunciar nesta segunda-feira (1) um novo aumento de 5% no preço do diesel.

Em entrevista à coluna Painel, do jornal Folha de S. Paulo, o presidente do Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas (CNTCR), Plínio Dias, afirmou que já recomendou que os motoristas parem as atividades imediatamente. Apesar da orientação, a categoria mais uma vez segue sem entrar em um consenso.

