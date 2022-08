Caminhonete clonada é apreendida pela PRF na BR 116 na cidade de Jequié

Na manhã da ultima quarta-feira (03), em Jequié (BA), uma equipe da Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem que dirigia uma Ford/Ranger roubado. O veículo estava com as placas clonadas. Tudo começou quando os PRFs realizavam ações de combate ao crime e abordaram a caminhonete com placas de Catu. No carro estava o motorista de 40 anos.

Durante a fiscalização minuciosa, os policias constataram que as placas eram clonadas de outra caminhonete com as mesmas características. Foi verificado também que os caracteres do carro estavam adulterados. O veículo original havia sido roubado em novembro/2018, na cidade de Alagoinhas.

O motorista disse que negociou o carro em uma site especializado da internet, tendo pago 18.000 reais , um valor bem abaixo do praticado no mercado. Disse também que fez todas as consultas e só tinha conhecimento que a Ranger possuía, apenas, restrições administrativas. Ele foi preso e conduzido à polícia judiciária local. A caminhonete será devolvida ao legítimo dono. Informações e Foto: PRF

