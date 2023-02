Campanha da Hemoba tem participação da cantora Carla Visi como incentivo para doação de sangue no Carnaval

Com uma programação especial para coleta de sangue no período do Carnaval, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado da Bahia (Hemoba) realiza a campanha ‘Chame gente. A Hemoba precisa de todos’, com horário especial para as unidades de coleta de sangue. O objetivo da ação é mobilizar os voluntários à doação para manter o estoque abastecido e garantir a assistência à população no período da folia. De acordo com o Ministério da Saúde, no carnaval, o número de voluntários para doação de sangue tem uma redução de 20% a 30%. Nesta segunda-feira (13), a sede da Fundação, em Salvador, recebeu a visita da cantora Carla Visi, que apoia e divulga a campanha de Carnaval da Hemoba, na sede da Fundação, em Salvador.

Durante o Carnaval em Salvador, as unidades de coleta de sangue da Hemoba funcionam na quinta-feira (16), no horário habitual: 7h às 18h. Na sexta-feira (17), o Hemocentro Coordenador, na sede, receberá os doadores das 7h30 às 17h e o Hemóvel estará no Salvador Shopping, de 8h às 17h. Já no sábado, o Hemocentro abrirá das 7h30 às 13h e o Hemóvel, de 8h às 14h. Retornando o funcionamento na segunda e terça-feira de Carnaval, a sede da Hemoba atende das 7h30 às 17h e, o Hemóvel, de 8h às 17h, na Estação Rodoviária. Na quarta-feira de Cinzas, o Hemocentro abre das 8h às 18h30; o Hemóvel funciona, de 13h às 18h, no Salvador Shopping, e as outras unidades funcionarão normalmente, exceto a do Hospital Irmã Dulce. Para conferir o horário de atendimento no interior do estado, acesse o site da Hemoba ( http://www.hemoba.ba.gov.br/pagina/view/36/horarios-de-funcionamento-carnaval ).

Carla Visi tem uma carreira de sucessos e muitos carnavais em cima do trio elétrico, é doadora de sangue e enquanto fez um tratamento oncológico, recebeu transfusão. A artista, que é ainda jornalista, gestora ambiental e mestre em ecologia humana, lembra sempre a importância de promover o cuidado com o meio ambiente e a solidariedade, como, por exemplo, o ato de doar sangue. “Você que vai cair na folia, faça doação de sangue! A partir da doação você cria quatro subprodutos: plasma, hemácias, plaquetas e o crio. Você não imagina o quanto contribui para saúde de tanta gente, com um simples gesto. O estoque de sangue está limitado. Contamos com vocês, a Hemoba conta com todos nós”, convidou a cantora.

O recado de Carla Visi reforça o alerta da Hemoba sobre a baixa do estoque no período, principalmente para os tipos sanguíneos O+ e O-. “Nós estamos nos empenhando ao máximo e contamos com toda a nossa população para nos ajudar a ter um estoque seguro nesse período. Antes mesmo do Carnaval já estamos atendendo a necessidade de pessoas que estão fazendo os seus tratamentos, alguns deles foram postergados devido à pandemia, então estamos tendo uma demanda alta de reservas cirúrgicas, de procedimentos para atendimento da população. A gente está já com uma deficiência no nosso banco de sangue”, explica a diretoria da Hemoterapia da Hemoba, Rivânia Andrade. Em janeiro deste ano a Hemoba recebeu 25.639 solicitações de hemocomponentes, um aumento de 12% em relação a 2022, quando a Fundação recebeu 22.829 pedidos de sangue.

Genivaldo Andrade mora em Ubaitaba, na região sul da Bahia e vem a Salvador uma vez por mês trazer o filho Gustavo de 9 anos para transfusão de sangue. Diagnosticado com anemia falciforme, o garoto é paciente do ambulatório da Fundação Hemoba, onde é acompanhado regularmente por uma equipe multidisciplinar, composta por profissionais de enfermagem, psicologia, serviço social, odontologia, fisioterapia, médico e farmácia. “A saúde de meu filho depende desse sangue, então quem puder doar, faz muito bem”, diz Genivaldo.

O comerciário Elias Cunha é doador voluntário regular de sangue na Hemoba e comemora mais uma ação de solidariedade realizada nesta segunda-feira (13). “Eu me sinto feliz por doar parte de mim para o meu semelhante, inclusive eu peço às pessoas que também façam essa boa ação, principalmente no Carnaval que é quando muitas pessoas sofrem acidentes e, aqui na Hemoba está escasso de sangue. Sabendo disso, eu vim voluntariamente fazer a minha doação. Aqui eu sou doador de sangue, de medula e de plaquetas”, conta Elias.

Critérios para doar sangue