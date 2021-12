Campanha da Largo | Vanádio de Maracás ganha prêmio nacional

O case “Respeita as Minas da Mina”, criada para a Largo | Vanádio de Maracás para celebrar o Dia da Mulher, é vencedor do Prêmio Jatobá PR 2021, uma das maiores premiações de Relações Públicas da América Latina. A cerimônia de premiação aconteceu quinta-feira (2) de forma remota e foi transmitida ao vivo pelo Youtube.

A campanha, que concorreu na categoria de Comunicação Interna, foi criada pela Darana RP, agência que responde pelo trabalho de comunicação integrada da companhia e apostou nos conceitos de diversidade, inclusão e engajamento das mulheres na organização.

O Prêmio Jatobá PR é organizado pelo GECOM – Grupo Empresarial de Comunicação, entidade composta por profissionais de comunicação de diversas regiões do Brasil. A premiação tem o propósito de estimular as práticas de Relações Públicas no país e gerar visibilidade para o engajamento das empresas com seus projetos na área de comunicação.

Instagram: http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários