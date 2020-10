Campanha de Vacinação contra a raiva animal é prorrogada em Jequié

A Campanha de Vacinação contra a raiva para cães e gatos, promovida pela Prefeitura Municipal de Jequié, através da Secretaria de Saúde, foi prorrogada. Procurando imunizar o maior número de animais, a vacinação continuará seguindo um cronograma de atendimento rotativo, nas várias unidades de saúde do município. Os responsáveis poderão levar seus animais de estimação para receberem a vacina, de maneira gratuita, de acordo com o horário e o dia que está definido no cronograma.

2ª Programação – Campanha Antirrábica 2020

De acordo com a Secretaria de Saúde, estarão realizando a vacinação contra a raiva, na próxima terça-feira, dia 13, as Unidades de Saúde da Família (USF), Odorico Mota, no bairro Caixa D’água; Rubens Xavier, no bairro Joaquim Romão; na quarta-feira, dia 14, as Unidades de Saúde da Família Idelfonso Guedes, no bairro Joaquim Romão; e Tânia Brito, no Cansanção. Além dessas, outras unidades também estarão promovendo a imunização, até o final deste mês.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários