Campanha de Vacinação contra Gripe Influenza, termina hoje dia (03). Vacine-se

Todos os grupos prioritários da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza devem ter muita atenção para não perder a chance de tomar a dose da vacina. A vacinação para as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários termina nesta sexta-feira, dia 3, e está sendo realizada nas Unidades de Saúde do município. Depois desta data, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, vai disponibilizar a aplicação das doses remanescentes na população em geral e não haverá mais atendimento prioritário.

Até o dia 3 de junho, as doses estão sendo aplicadas exclusivamente para os seguintes grupos prioritários: idosos acima de 60 anos; profissionais de Saúde ativos; crianças de 6 meses a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias); gestantes; puérperas; povos indígenas; professores; pessoas com comorbidades; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso; trabalhadores portuários; forças de segurança e salvamento; Forças Armadas; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

O objetivo da vacina contra a Influenza é reduzir a circulação do vírus da gripe e evitar o agravamento de doenças como síndrome respiratória aguda, pneumonia e até problemas cardíacos, principalmente em crianças, idosos e portadores de doenças crônicas, reduzindo os sintomas nos grupos prioritários, que podem ser confundidos com os da Covid-19, além de reduzir sobrecarga nos serviços de saúde. Para a imunização é preciso apresentar um documento com foto e comprovação da atividade exercida, no caso de profissionais, laudo médico ou receita médica para pessoas com deficiência ou comorbidades. Informações: SECOM/PMJ

