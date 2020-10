Campanha de vacinação contra poliomielite e de multivacinação vai até 30 de outubro em Jequié

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e de Multivacinação foi iniciada esta semana e vai até 30 de outubro. A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, participa da ação, disponibilizando a imunização em todas as unidades de saúde do município, com o objetivo de atualizar a caderneta vacinal de crianças e adolescentes, menores de 15 anos de idade, e de vacinar, em Jequié, 9.275 crianças de 12 meses a menores de 5 anos, com uma dose extra da vacina oral contra a paralisa infantil (VOP), conhecida popularmente como gotinha. No dia 17 de outubro, um sábado, está marcado o Dia de Mobilização Nacional – Dia D da Campanha.

A multivacinação é uma estratégia na qual são oferecidas todas as vacinas à população-alvo, facilitando a ida dos pais ou responsáveis ao serviço de saúde para atualização da caderneta. A ideia é garantir a proteção contra diversas doenças imunopreveníveis, como o tétano, o sarampo e a febre amarela, melhorando as coberturas vacinais, contribuindo para o controle, eliminação ou erradicação dessas doenças. Informações: SECOM/PMJ

