Campanha de vacinação contra Raiva foi prorrogada até o próximo dia 30 em Jequié

A prefeitura de Jequié fez um comunicado na manhã de ontem (22), onde informa que a campanha de vacinação contra raiva, foi prorrogada até o próximo dia 30 de Setembro. Os locais fixos para vacinação é o no castra móvel e no Centro de Endemias do município, das 08h às 13Hs. Os proprietário de cão e gatos, devem levar seus animais a partir do 3ª mês de nascimento, acompanhando do cartão de vacinação do animal. Se o proprietário do animal não tiver o cartão de vacinação em mãos, ele pode vacinar seu animal de estimação e um novo cartão será feito no local.

