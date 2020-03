Cancelamento do São João por coronavírus será inevitável na região, revela prefeitos

As perdas de arrecadação dos governos federal, estadual e municipal, como consequência da crise econômica gerada pelo avanço do novo coronavírus, e a queda de repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), inviabilizarão o São João 2020 da Bahia, afirmou a União das Prefeituras da Bahia (UPB).

Segundo o governador Rui Costa, o pico da doença é entre abril e maio, meses em que as prefeituras realizam licitações para a festa e as particulares se organizam. Junho ainda vai ser mês de preocupação e, somente em julho ou agosto é que teremos estabilidade. Então, isso, aliado à queda de FPM, resultará em suspensão do São João e São Pedro.

Em Jaguaquara, Vale do Jiquiriçá, o arrasta pé pode não acontecer, segundo o vice- prefeito Zuka. O mesmo pode repetir em Itagibá, o prefeito Gilson Fonseca disse que tudo vai depender da evolução da pandemia “acho muito difícil. Outra cidade com dificuldades é Itiruçu, a prefeita Lorena di Gregório declarou que com recursos públicos o São Pedro não acontecerá.

De acordo com o prefeito de Jequié, Sérgio da Gameleira, esse assunto não será colocado em pauta, agora, pela administração municipal. Todos os esforços estão focados, neste momento, no combate ao coronavírus.

Via: Marcos Cangussu

Comentários no Facebook:

Comentários