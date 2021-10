Candidata à presidência da OAB-BA participa de lançamento de pré-candidaturas para subseção de Jequié

A candidata à presidência da OAB da Bahia, Daniela Borges, participa nesta terça-feira (26), em Jequié, do lançamento das pré-candidaturas dos advogados Luís Henrique Malta e Ana Carolina Santana, para presidente e vice-presidente da subseção local. O evento acontece às 19h, na sede da Associação Comercial e Industrial de Jequié, e vai contar também a presença da candidata à vice-presidência da seccional baiana, Christianne Gurgel.

Nesta segunda-feira (25), Daniela e Christianne registraram a chapa União pela Advocacia, oficializando suas candidaturas para o comando da OAB da Bahia. Antes disso, em pré-campanha, as advogadas já rodaram por 22 subseções, com o objetivo de ouvir as demandas da classe por todo o estado.

Daniela avalia que o momento representa uma verdadeira união pela advocacia, com a união de advogadas e advogados para a construção de um projeto de valorização e fortalecimento da profissão. “Sabemos que a advocacia no interior enfrenta desafios ainda maiores no que diz respeito à prestação dos serviços jurisdicionais. Esse é um problema histórico e estrutural, que pretendemos enfrentar de todas as formas possíveis”.

A candidata afirma que a falta de magistrados e servidores e até mesmo de comarcas em algumas cidades baianas faz com que os advogados tenham prejuízo no andamento de seus processos. “Vale lembra que esse não é apenas um prejuízo para a advocacia, mas para a cidadã e o cidadão que não podem acessar a Justiça de forma plena. Faremos todos os enfrentamentos necessários, nesse sentido, com o objetivo de que nossos colegas possam trabalhar com dignidade”, reitera.

O pré-candidato à presidência da subseção de Jequié, Luís Henrique Malta, observa que esse é um dos grandes desafios da advocacia, principalmente após o período de pandemia. “Após grande período de pandemia, onde todo o serviço jurisdicional foi prejudicado, a advocacia agoniza. Precisamos restabelecer o acesso dos advogados nos fóruns, órgãos públicos e instituições bancárias, para que a atividade jurisdicional seja, de fato, entregue aos nossos clientes e à população em geral”, destaca.

Para ele, as candidaturas de Daniela Borges e Christianne Gurgel trazem o sentimento de esperança para a advocacia. “Esperança por dias melhores para a nossa classe, tendo em vista a garra, competência e o preparo inerentes às duas, que, sem dúvida, será revertida em muito trabalho”, concluiu.

Daniela Borges e Christianne Gurgel são as primeiras mulheres a disputarem, juntas, os cargos da linha de frente da OAB da Bahia, em quase 90 anos de história. Caso seja eleita, Daniela se tornará também a primeira mulher a presidir a seccional baiana. As eleições acontecem no próximo dia 24 de novembro.

