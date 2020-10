Candidato a prefeito da cidade de Jequié Ewerton Almeida ( Ton Legal), desiste de candidatura

O candidato a prefeito de Jequié Ewerton Souza de Almeida ( Ton Legal), (PRTB), com o número 28. Anunciou na tarde de hoje (21), sua desistência da corrida eleitoral. Ton Legal, disse em nota que a sua renúncia se dava por conta de motivo familiar. Ewerton Almeita, (Ton Legal), é um apaixonado pela política e por Jequié. Veja nota publicada pelo próprio Ewerton Almeida em um grupo de Whatsapp, denominado de ” Formadores de Opinião”. E em contato telefônico com a nossa redação, Ewerton Almeida, confirmou sua decisão.

NOTA NA ÍNTEGRA:

Prezados amigos e amigas, com tristeza e abatido, sinto-me na obrigação de avisar a todos vocês e a população jequieense em geral que: POR MOTIVO FAMILIAR SOMOS LEVADOS A RENUNCIAR DA NOSSA CANDIDATURA A PREFEITO DE JEQUIÉ. EXISTEM MOMENTOS EM NOSSAS VIDAS DE TOMAR DECISÕES IMPORTANTES E IMPACTANTES. A RENUNCIA DA MINHA CANDIDATURA É UMA DELAS! AGRADEÇO DE CORAÇÃO O ESTÍMULO E O CARINHO COM QUE SEMPRE FUI RECEBIDO NESSE ESPAÇO E NOS ENCONTROS E ANDANÇAS. A MINHA LUTA POR MELHORES DIAS PARA JEQUIÉ E SUA POPULAÇÃO VAI CONTINUAR. ENVIO UM ABRAÇO AMIGO DE GRATIDÃO A TODOS QUE ACREDITARAM E CONFIARAM NA NOSSA PESSOA. A TODA FAMÍLIA JEQUIEENSE O NOSSO PEDIDO PARA QUE PENSEM COM CUIDADO NO FUTURO DO NOSSO MUNICÍPIO. JEQUIÉ VIVE UM MOMENTO DIFÍCIL E COM UM SISTEMA POLÍTICO CUJO PRAZO DE VALIDADE ESTÁ VENCIDO. É PRECISO POIS, PENSAR COM CUIDADO PELA RENOVAÇÃO. JEQUIÉ VEM DESCENDO A LADEIRA E A CADA ANO PERDENDO POSIÇÕES NO RANKING DOS IMPORTANTES MUNICÍPIOS DA BAHIA. RENOVAR OS MÉTODOS ADMINISTRATIVOS É POLÍTICOS NO NOSSO MUNICÍPIO TORNA-SE NECESSÁRIO E URGENTE. UM ABRAÇO AMIGO PARA TODOS OS AMIGOS E AMIGAS E A TODA FAMÍLIA JEQUIEENSE. DEUS NOS PROTEJA DE TODOS OS MALES. AMÈM!

