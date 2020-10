Candidatos a prefeito e vice da cidade de Ipiaú testam positivo para o Covid-19

O candidato a prefeito de Ipiaú, Alípio Oliveira (MDB) e o vice Rodrigo Machado testaram positivo para a Covid-19. A informação foi divulgada por Alípio no final da tarde dessa quarta-feira (07). O candidato gravou um vídeo falando sobre o caso e cancelando os eventos dessa semana. “Apesar de todas as precauções, esta semana me sentir indisposto. Hoje fiz o teste para a covid e testei positivo. Meu vice Rodrigo também já tinha testado positivo. Assim vamos cancelar todos as nossas atividades de ruas nessa semana ou até receber alta dos médicos”, disse.

Em seu perfil no instagram, Alípio ainda pontuou: “Graças a Deus, me sinto bem e disposto. Ficarei em isolamento e sob observação médica. Podem ficar tranquilos, que em breve estarei de volta à nossa campanha com força total”. Informações: Site Giro Ipiaú

