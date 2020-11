Cano estourado deixa posto de saúde Isa Borges no KM 03 cheio de água

Pessoas que frequentam o Posto de Saúde Isa Borges, Bairro KM 03, em Jequié. Entraram em contato com a nossa redação, para denunciar que o referido Posto de Saúde, estava com a recepção repleta de água. Além deste problema, muito mato e sujeira na parte interior do Posto de Saúde chama a atenção. Que a prefeitura de Jequié, envie homens para uma limpeza geral no referido Posto de Saúde.

