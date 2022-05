Cansados de esperar, Moradores da Zona Rural de Jequié fazem mutirão de serviço nas estrada da região do “Estreito”. ASSISTA

Diariamente a redação do Jequié Urgente recebe pedidos de moradores de várias localidades da zona rural de Jequié, e quase que na sua totalidade, os pedidos são para reforma de estradas que sempre estão esburacadas e intransitáveis. Já fizemos aqui o apelo dos moradores da região do “estreito”, zona da mata, que liga a BR 330, as margens do Rio de Contas. são aproximadamente 15 Km de estrada intransitável. Segundo informações do próprios moradores que entraram em contato com a nossa reportagem, as prefeitura envio manilhas para escoamento da água de alguns locais da estrada, cascalho para serem espalhado, mas, não enviou homens e máquinas para executarem o serviço.

Com isso, os próprios moradores fazem mutirão de serviço diariamente, e eles próprios executam o trabalho que seria de responsabilidade da prefeitura de Jequié. Os moradores nos informaram, que cada dai que passa, a situação se complica, e por isso não teve como esperar mais. São dezenas de trabalhadores rurais, que precisam levar seus produtos para comercialização em Jequié e outras cidades, e quase sempre, os produtos são perecíveis. Esperamos que a prefeitura de Jequié, envie pelo menos uma máquina, para ajudar os moradores da localidade.

