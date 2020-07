Cantor Devinho Novaes grava vídeo para presidiários e polícia faz operação

Após o cantor Devinho Novaes mandar saudações a presidiários, policiais penais fizeram uma operação e apreenderam celulares e chuços no Complexo Penitenciário Doutor Manoel Carvalho Neto (Copemcan), em São Cristóvão, Grande Aracaju, nesta sexta-feira (17).

Segundo o vice-diretor da unidade prisional, D´Klin Cardoso Moreira, a Operação Fluxo dos Fluxos’, só aconteceu depois que o artista gravou um vídeo mandando saudações para os internos de um dos pavilhões do Copemcan.

”O artista fez essa saudação e deu-se a entender, para a direção e para o Desipe [Departamento do Sistema Penitenciário], que haveria uma comunicação entre o artista e internos da unidade”, explicou o vice-diretor.

A ação resultou na apreensão de aparelhos celulares, chuços (arma feita com um pedaço de pau e ferro) e uma quantidade de maconha. D’Klin informou também que as medidas administrativas cabíveis ao caso estão sendo adotadas. A operação foi realizada com o apoio do Grupo de Operações Penitenciárias (Gope) e do Grupo Técnico Especializado (GTE). Foto Reprodução e Informações: BNews

