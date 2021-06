Cantor Rey de Jesus fez uma grande apresentação na Live do São João de Jequié

Música de qualidade e animação não têm faltado no ‘São João no Sertão de Jequié’, evento realizado em formato virtual em virtude das medidas restritivas impostas pela pandemia do novo Coronavírus. Iniciada na terça-feira (22jun21), em estrutura montada no Sítio Santa Felicidade, a festa junina tem seus shows exibidos no canal da Prefeitura no YouTube. Na quarta – feira, entre as atrações destaque para Yata, Forró + Eu e Rey de Jesus. O são João tem grande relevância cultural e social, ainda mais em tempos pandêmicos em que a classe artística vem sendo duramente impactada com as medidas de restrição dos governos estadual e municipal. Por Souza Andrade do Blog Jequieeregiao

