Cantor sertanejo morre após acidente em rodovia

O cantor sertanejo Igor de Oliveira, de 27 anos, morreu em um acidente na última segunda-feira (16) após uma colisão do carro em que estava com um caminhão na Rodovia Arquimedes Lamoglia (SP-75) em Itu (SP).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, três pessoas se feriram no acidente. O artista seria enterrado na tarde desta terça-feira (16) no Cemitério Municipal de Itu. Amigos e familiares prestaram homenagens nas redes sociais. “Vai em paz, primo. Que esse sorriso e essa alegria de viver fique para sempre”, escreveu um deles. “Perdemos um grande artista. Sua passagem foi rápida nesse mundo, meu amigo”, escreveu outro. As informações são do G1.

