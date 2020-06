Cantora Gospel Fabiana Anastácio morre vítima da Covid-19

A cantora gospel Fabiana Anastácio morreu na madrugada desta quinta-feira (4), em São Paulo aos 45 anos. Ela estava na UTI depois de ter sido diagnosticada com covid-19. A doença evoluiu rapidamente e gerou maiores complicações em Fabiana, que pertencia a alguns grupos de riscos por ser diabética, hipertensa e obesa. A confirmação da morte foi feita pelo irmão de Fabiana no Instagram. Felipe comentou que ao longo do dia dará mais informações a respeito do caso. “Deus decidiu levar, nossa irmã e segunda mãe (Fabiana Anastácio Nascimento) para seus braços”, escreveu. Informações: Portal R7

