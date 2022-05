Cantora Mirela Salis volta a Jequié com projeto Gospel e lança música “Vai dando Glória”, ASSISTA ENTREVISTA

A cantora Jequieense Mirela Salis volta a cidade sol para fazer o lançamento nesta sexta-feira (06), às 13Hs, o clipe da sua nova música de trabalho que se chama “Vai dando Glória”. A reportagem do Jequié Urgente, conversou com a cantora, e a mesma esta ansiosa para o lançamento do clipe da nova música. Mirela Salis, brilhou por muitos anos em bandas de forró aqui na cidade de Jequié, onde decidiu fazer seu primeiro trabalho solo “oficial”, na música gospel. Mirela atualmente mora na cidade de São Pedro, interior de São Paulo, onde mora com o esposo, o pastor Eduardo Martins e a filhinha de 06 aninhos, Sophia.

Mirela conta que nunca abandonou a música, sempre colocando sua belíssima voz em estúdios em São Paulo e participando como Back vocal on line. A cantora já fez participações em vários shows de artista nacionalmente conhecidos, a exemplo da cantora Paula Fernandes aqui em Jequié. No mundo gospel, a mesma participou do DVD do também Jequieense Iata Anderson, onde cantou a música “meu barquinho”. O clipe da nova música gospel da artista, foi gravado no Alto da Prefeitura com participações de dançarinos, banda completa e estará disponível em todas as plataforma digitais. Youtube, Instagram, Tik Tok entre outros. Acompanhe aqui no Jequié Urgente ou nas páginas da artista @Mirelasales ou fanpage @mirelasalioficial. ASSISTA A ENTREVISTA LOGO ABAIXO

