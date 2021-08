Cão farejador da PRF encontra maconha em ônibus na BR 116

Com a ajuda do cão farejador K9 Kaleu, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 31,35 Kg de maconha em um ônibus de turismo. A ação aconteceu na manhã deste domingo (15), no Km 830 da BR 116, em Vitória da Conquista (BA). Passageiro foi preso.

Os policiais realizavam fiscalização de combate a criminalidade na rodovia quando abordaram um ônibus, que saiu de Francisco Alves (PR) com destino a cidade pernambucana de Canindé.

Ao subir no veículo e conversar com os ocupantes, a equipe decidiu aprofundar à fiscalização no ônibus. O cão K9 Kaleu sinalizou que dentro de duas malas havia droga. Os PRFs revistaram as bagagens e encontraram cerca de 53 tabletes de maconha.

Foi realizada a checagem das bagagens e identificado o responsável pela maconha. Ao todo foram apreendidos 31,35 Kg (trinta e um quilos e trezentos e cinquenta gramas) da droga.

Aos policiais, o homem de 19 anos que é estudante, disse que foi interceptado por um grupo de criminosos e obrigado a fazer o transporte da droga, sob ameaça de morte. Disse ainda que ganharia 3.000 reais assim que entregasse a encomenda no local combinado.

Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão ao passageiro e ele foi encaminhado com a droga à Delegacia da Polícia Judiciária, para os procedimentos cabíveis. Ele responderá pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da lei de tóxicos).

