Cão K9 Kaleu da PRF encontra droga escondida em bagagem de mulher em ônibus na BR 116

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma apreensão de 24 kg de maconha durante a fiscalização de um ônibus que fazia a linha Belo Horizonte (MG) – Natal (RN). A ocorrência teve lugar no Km 830 da BR 116, em Vitória da Conquista (BA).

Por volta das 10 horas, durante um comando de fiscalização com foco no combate à criminalidade, as equipes abordaram o ônibus. Utilizando o cão farejador K9 Kaleu, os policiais realizaram uma inspeção no compartimento externo de bagagens do veículo, onde constataram a presença de entorpecentes em uma das malas. No interior da bagagem, foram encontrados 23 tabletes de maconha, totalizando 17,5 kg.

A responsável pela bagagem foi identificada pela equipe, que também verificou sua bagagem de mão e encontrou mais 8 tabletes, com um peso aproximado de 6,50 kg.

Questionada, a mulher de 29 anos declarou aos policiais que havia recebido a droga na rodoviária de Belo Horizonte (MG) com o propósito de entregá-la em Recife (PE) mediante o pagamento de R$ 1.500,00.

Diante das circunstâncias, a ocorrência foi encaminhada à Polícia Judiciária para adoção das medidas cabíveis. Inicialmente, ela responderá pelo crime de tráfico de drogas. Informações e Foto: PRF

Comentários no Facebook:

Comentários