Captação de múltiplos órgãos para doação é feita no HGPV em Jequié

Na manhã de ontem (27), um avião pousou no Terminal Aeroviário de Jequié. Motivo? Veio buscar órgãos para salvar vidas. Segundo informações, a captação de múltiplos órgãos foi feito de uma paciente do sexo feminino, e a direção do Hospital Prado Valadares, fez questão de agradecer aos familiares da doadora, que teve a sensibilidade e permitiu que várias vidas fossem salvas. Essa já é a segunda vez desde que Ana Paula Camargo e Nefison Santana, assumiram a direção da unidade que foi feita a captação de órgãos. Segundo informou a equipe CIHDOTT do Hospital Prado Valadares, 06 pessoas vão receber os órgãos doados pela família da paciente. Seja você também um doador de órgãos.

