Caravana Cultural Jorge Salomão leva alegria aos moradores do Residencial Vida Jequié, no Curral Novo

Promover atividades artísticas, visando a formação de público, bem como propiciar despertar o interesse dos moradores pela cultura popular, são alguns dos objetivos da Caravana Cultural Jorge Salomão, projeto realizado pela Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Cultura e Turismo. No sábado, dia 11, foi a vez do público residente no Conjunto Residencial Vida Jequié, no bairro Curral Novo, ser contemplando pela ação. Estiveram presentes o secretário de Cultura e Turismo, Domingos Ailton; equipe técnica da Secretaria de Cultura e Turismo; artistas participantes da Caravana; e moradores da comunidade.

O projeto, que é itinerante, vem percorrendo as localidades rurais e os eixos populacionais mais distantes do Centro, contando com uma programação variada, desde as apresentações artísticas, shows musicais, atividades lúdicas, como a apresentação do Núcleo Cidade Sol da NEOJIBA (Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia); o balé da Associação Arte Viva; a Banda Império, composta por alunos da Escola Municipal Nossa Senhora da Luz; apresentação dos cantores Jô Bahia, Tânia Valverde e Paulinho Santana e do percussionista Jorge Becker. Informações e Foto: SECOM/PMJ

Comentários no Facebook:

Comentários