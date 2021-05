Carga de cerveja roubada em Jaguaquara foi encontrada com comerciante na cidade de Ilhéus

Uma carga de cerveja avaliada em R$200 mil que havia sido roubada em Jaguaquara, foi recuperada nesta quinta-feira (20), em Ilhéus, durante ação policial. O comerciante que estava com o material foi preso em flagrante. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), o titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas em Rodovias (Decarga), delegado Gustavo Coutinho, explicou que as investigações começaram após o motorista do caminhão registrar o roubo, ocorrido na BR-116. “Iniciamos as apurações e diligências, até identificar que um dos integrantes da quadrilha teria levado a carga até Ilhéus”, informou o delegado.

Com a informação, equipes da Decarga, em conjunto com a 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Ilheús), conseguiram localizar o material e prender o comerciante que estava com a carga. Ele foi autuado por receptação qualificada. “Ele confessou ter comprado as bebidas sem nota fiscal, mas um comerciante tem o dever de saber a origem do produto e exigir esse documento”, acrescentou o delegado Evy Parternostro, coordenador da 7ª Coorpin/Ilhéus.

