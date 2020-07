Carga de relógios avaliada em mais de 200.000 reais é apreendida pela PRF na BR 116 em Jequié

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na manhã de domingo (12), em Jequié (BA), grande quantidade de relógios importados transportados ilegalmente. Os produtos seriam vendidos na capital baiana e abasteceriam o mercado de ambulantes.

O flagrante aconteceu quando a equipe da PRF fazia fiscalização na altura do quilômetro 677 da BR 116, em frente a UOP (Unidade Operacional) em Jequié (BA). Os policiais abordaram dois veículos que transitavam juntos, um caminhão VW/8.150 e um FIAT/Strada, e encontraram várias caixas com os relógios no compartimento de carga do caminhão.

A passageira da caminhonete Strada, uma mulher de 61 anos, assumiu a responsabilidade pelo material e relatou que o carregamento foi realizado em Campo Grande (MS) e tinha como destino abastecer o mercado de ambulantes de Salvador (BA). Disse ainda que contratou os serviços do caminhoneiro para realizar o transporte dos relógios.

Foi acionada a Secretaria da Fazenda Estadual (SEFAZ/BA) que confirmou a irregularidade fiscal e tributária. A auditora aplicou uma multa de 45.000 reais e a carga só será liberada após o pagamento dos impostos devidos. Informações e Foto: PRF

