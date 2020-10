Carreata política deixa motoristas irritados na BR 330

No início da noite de ontem (18), uma carreata política de um candidato a prefeito da cidade de Ipiaú, deixou motoristas que estavam passando pela cidade, bastante irritados. Segundo um leitor do Blog Jequié Urgente, a carreata cortava a BR 330 que fica na zona urbana da cidade, e o trânsito ficou parado por mais de 30 minutos. Crianças que estavam com seus pais nos veículos, idosos, e até gestantes, tiveram que aguardar o final da carreata para continuar a viagem. A justiça eleitoral tem que ficar de olho em alguns políticos, que não respeitam as leis e o direito de ir e vir das pessoas.

