Carreta com combustível tomba na BA 0-26 próximo a Pé de Serra

Uma carreta que transportava combustível tombou, na BA-026 e, em seguida, pegou fogo na manhã desta quinta-feira (13), no trecho que compreende a localidade de Pé de Serra, em Maracás. O motorista teria perdido o controle da direção em uma curva ao trafegar com o caminhão que levava um carregamento de diesel. Por conta do acidente, a rodovia foi bloqueada e equipes do 8º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Jequié e Polícia Rodoviária Estadual foram acionadas. O trânsito no local já foi liberado. O condutor sofreu queimadura nas mãos e foi socorrido ao Hospital Municipal Álvaro Bezerra, em Maracás. Foto Itirucuonline e Informações: Blog Marcos Frahm

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários