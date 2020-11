Carreta com eletrodomésticos pega fogo na BR 116 em Manoel Vitorino e trânsito fica parado

O trânsito na BR-116 foi comprometido na tarde desta quinta-feira (26) após uma carreta-baú pegar fogo ao transitar pela via.

O incidente foi registrado nas proximidades da Curva do Abacaxi, no trecho do município de Manoel Vitorino, mas ninguém ficou ferido. Conforme informações preliminares, um longo congestionamento implicou a trafegabilidade até a remoção do veículo.

Uma equipe do 8º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Jequié foi acionada para debelar as chamas, que já teriam destruído a carga de eletrodoméstico transportada pela carreta. Equipes da Polícia Rodoviária Federal e da Via Bahia agiram para contornar e liberar o trânsito no local. Informações: Blog Marcos Frahm

