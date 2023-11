Carreta derruba fios e poste de energia elétrica na cidade de Ipiaú

Uma carreta transportando duas caçambas acabou puxando fios da rede elétrica, resultando na queda de um poste que colidiu com um veículo modelo Fiat Strada e destruiu a fachada da Cobap Pneus. Felizmente, ninguém ficou ferido. O acidente ocorreu no início da tarde de ontem segunda-feira (06), na Avenida Getúlio Vargas, próximo ao semáforo da Praça do Cinquentenário. A Coelba foi acionada para desligar a eletricidade e providenciar os reparos necessários na rede elétrica. Enquanto a equipe da concessionária se dirige ao local, o motorista da carreta permanece dentro da cabine do veículo, aguardando as medidas apropriadas. Ainda não é possível informar se a altura dos fios da rede elétrica não estava adequada ou se foi a carga transportada na carreta.

A cena do acidente chamou a atenção dos transeuntes e moradores da área, que observaram o poste caído sobre o veículo atingido, além de destruir a fachada de uma loja de pneus. Autoridades locais também foram informadas do incidente e foram ao local para coordenar as ações de segurança e garantir que o trânsito fluísse de maneira adequada. A carreta faz transportes das caçambas com destino ao estado de Minas Gerais. O motorista não informou de onde o veículo saiu. Informações e Foto: Site Giro Ipiaú

