Carreta derruba poste de energia elétrica no centro de Jequié

No início da manhã de hoje (01), por volta das 05:00 horas da manhã, uma carreta baú passou na rua São José, centro, e acabou derrubando um poste. Boa parte dos moradores do bairro Mandacaru, ficaram sem energia elétrica, inclusive alterou o funcionamento do SAC.

Ainda pela manhã, a empresa que presta serviço para a Coelba, já estava no local fazendo a troca do poste e teve o apoio de prepostos da SUMTRAM, que fecharam as rua próximas e organizaram o trânsito no local. O motorista acusado de causar o acidente, não foi encontrado. Foto: blog Jequié Urgente

