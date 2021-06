Carreta pega fogo e interdita BR 116 em Jequié

Uma carreta carregada com Álcool, acabou pegando fogo no início da manhã de hoje (30), a altura do KM 651, BR 116, bem próximo a cidade de Jequié. Segundo informações, o fogo teria começado nas rodas do veículo e se alastrado. A PRF foi acionada para controlar o trânsito, juntamente com o 8° GBM, para controlar as chamas do veículo. Ninguém ficou ferido e a pista ficou totalmente interditada nós dois sentidos.

